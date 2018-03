"Un bon match dans l'ensemble" selon Lucien Favre après OGC Nice-PSG (1-2)

Lucien Favre: "je regrette les deux buts encaissés"

"C'était un bon match dans l'ensemble, a déclaré le coach niçois. Il y a eu des occasions de part et d'autre. On a été meilleur en première période, il n'y avait pas assez de démarquage en deuxième mi-temps. Il aurait fallu plus d'appels en profondeur quand la défense était sous pression, on a perdu trop de ballons. On a vu rapidement qu'on baissait pied en deuxième période. Je regrette les deux buts encaissés, ils sont complètement évitables. J'aurais préféré prendre des buts sur des occasions réelles du Paris Saint-Germain, là ce n'est pas le cas."

Dante: "On aurait pu accrocher le nul"

"Il y a quelques regrets, a souligné le capitaine qui n'avait pas le sourire, mais a souhaité positiver. C’est dommage. On aurait pu accrocher le nul. On s’est lâché, on voulait jouer. Derrière? Ce n’est jamais évident de défendre sur Cavani, Mbappé ou Di Maria. Malgré l’échec, il y a des bonnes choses dans l’esprit, dans l’envie. On a joué en équipe. On a montré du caractère. Bien sûr une défaite est une défaite. Ce n’est jamais très positif. Il faudra s’en servir. Maintenant, en championnat, il nous reste 8 finales pour finir le plus haut possible."