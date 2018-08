Tout ce qu'il faut savoir avant le Trophée des champions entre l'AS Monaco et le PSG

Le match

Cette fois, c’est la bonne? Monaco n’a plus battu le PSG depuis bientôt 2 ans, c’était fin août 2016 au Louis-II (3- 1), mais depuis, tout a changé entre les deux derniers champions de France.

L'ASM a recentré son projet sur les jeunes et Paris a fait sauter la banque en recrutant Neymar et Kylian Mbappé pour 400 millions d’euros l’été dernier.

Du coup, le club de la Principauté reste sur six revers de rang face aux Parisiens dont un dernier acte complètement manqué (7 à 1 au Parc des Princes).

"Notre équipe a beaucoup changé depuis" a simplement admis Kamil Glik quand on lui rappelle la triste soirée d’avril.

Beaucoup d'absents

Paris a connu une préparation tronquée par l’absence de 14 joueurs liés au Mondial, certains sont encore en vacances (Mbappé, Kimpembe, Areola, Meunier, Cavani) quand d’autres ont seulement repris cette semaine comme Neymar et Marquinhos.

Autrement dit, le nouveau coach parisien Thomas Tuchel est en plein chantier et son équipe est bonne à prendre. Évidemment, Leonardo Jardim ne le dira pas en ces termes mais on le fait pour lui.

Dans la touffeur de Shenzhen, où une pluie torrentielle s’est abattue vendredi soir, tout est remis à zéro ou presque puisqu’il s’agit d’une nouvelle saison.

"Chaque saison a son histoire" a déclaré Leonardo Jardim.

Bien que privés de certains Mondialistes (Golovin, Subasic et Sidibé, Falcao, lui, est arrivé seulement vendredi en Chine) les Monégasques peuvent s’appuyer sur des cadres comme Glik, Jemerson, Rony Lopes, Jovetic et Keita Balde.

Pour ce match, il faudra dribbler les conditions climatiques difficiles (80% d’humidité et risques d’orages) tout en gardant à l’esprit qu’un titre est en jeu.

L’an dernier à Tanger, Monaco avait tenu la dragée haute au PSG pendant une mi-temps avant de s’écrouler physiquement après la pause (1-2).

A force de jouer des finales, on apprend, on évolue, on se bonifie. Même si l’ASM reste une équipe jeune et en perpétuelle reconstruction (Fabinho, Lemar et Moutinho sont notamment partis cet été), les vice-champions de France possèdent un effectif de qualité qui, sur un match, doit faire mal à un PSG en retard physiquement et tactiquement.

C’est donc avec l’insouciance de son âge que l’ASM peut espérer remporter le premier titre de la saison du football français et parfaitement lancer la sienne.