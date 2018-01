Tout ce qu’il faut savoir avant le match Yzeure-Monaco

La décla'

"On n’a plus que trois compétitions et il faudra surtout réduire l’effectif. Monaco n’a jamais fait de gros mercatos d’hiver depuis que je suis là. Il faut que certains aillent jouer ailleurs. La priorité c’est de réduire le groupe, plutôt que de prendre des joueurs. Quand tu fermes le groupe, tout le monde est plus concentré. Et puis on n’aura pas toujours dix blessés comme en ce moment. J’aurai dix-huit joueurs avec moi, plus un ou deux jeunes et ça ira très bien. Quand on est à vingt-cinq joueurs, tu en laisses toujours quatorze dehors; ce n’est pas bon pour le projet du club et pas bon pour les joueurs eux-mêmes car notre objectif est qu’ils progressent", avançait Léonardo Jardim