Tout ce qu’il faut savoir avant le match OGC Nice-PSG

Le Match

Rien à perdre ou tout à gagner, c’est selon où l’on place le curseur des ambitions. Reste que le Gym fera face au plus grand défi de sa saison en Ligue 1 cet après-midi face au futur champion de France parisien.

Cabossé par son élimination précoce de la Ligue des champions, son objectif principal, le PSG reste une machine avec laquelle il est pratiquement impossible de rivaliser dans l’Hexagone.

Face à Cavani, Di Maria, Mbappé et compagnie la moindre erreur se paiera cash. La bonne nouvelle, c’est que l’infirmerie se vide (seul Jallet est blessé) et Lucien Favre pourra choisir la meilleure ligne de quatre défensive possible.

Probalement la même que contre Marseille (1er octobre 2017), avec cette fois Malang Sarr dans l’axe et Le Marchand à gauche.

Sur le terrain, dans les gradins, beaucoup de Niçois auront forcément l’exploit de l’an dernier dans un coin de la tête (3-1). "Je ne suis pas dans le vestiaire parisien pour savoir s’ils ont un esprit de revanche, a témoigné Dante. Mais ils savent qu’on est capable de les battre."

Baysse, Ricardo, Dalbert, Koziello, Belhanda, Eysseric sont partis, mais Cyprien, Le Marchand et Plea (blessés l’an dernier) seront là cette fois. En soutien d’un Balotelli qui raffole des grands matchs et des atmosphères particulières.

Un horaire inhabituel

En France, les matches professionnels ont très rarement lieu avant 15 heures. Du côté de l’OGC Nice, on s’est adapté à cet horaire inédit. "On a programmé un brunch vers 9h45, confie Alexandre Dellal, le préparateur physique des Aiglons. L’idéal pour les joueurs serait de dormir avant minuit. Mais ce n’est pas évident pour tout le monde."

Jouer un match à 13h, Lucien Favre trouve ça "sympa". "Ce n’est pas un grand chamboulement, pas la fin du monde. Les Espagnols et les Anglais jouent depuis un moment à cette heure-ci. C’est bien de changer les habitudes."

"Pour Paris, il sera treize heures également, donc ce n’est qu’un détail. Il ne faut pas qu’on se focalise là-dessus", pense Dante.

Les compos probables

