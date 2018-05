Tout ce qu'il faut savoir avant le match Monaco - Saint-Etienne

Le match

Pour cette dernière à domicile, Monaco doit oublier sa folle soirée de 2017 tout en gardant le rythme face aux Verts qui restent sur troisdé- faites et un nul sur le Rocher. A une semaine du dernier match de championnat à Troyes, Monaco espère toujours boucler sa saison sur le podium pour la cinquième fois de suite, une première depuis l’époque 1988-1993.

>> LIRE AUSSI. Malgré l'interdit, les fans stéphanois débarquent pour assister au match Monaco-Saint-Etienne

Pour ce faire, il faudra bien résister à la furia verte,d’autant que les Stéphanois sont toujours en course pour la 5ème place.

"À l’extérieur, on est sur Il y a un peu moins d’un an, le 17 mai 2017, Monaco battait Saint-Etienne au Louis-II (2-0) et devenait champion de France. Ce soir, c’est le podium qui est en jeu. Si proche, si loin Monaco, de 5 victoires et 2 matches nuls,on a quand même des références même si Monaco reste Monaco, a souligné Jean-Louis Gasset en conférence de presse. C’est le champion de France en titre, avec de très grands joueurs qui ne lâchent pas et qui sont capables de marquer dans les dernières minutes comme ils l’ont fait à Caen. On a montré qu’on savait faire face à gros, alors pourquoi ne pas le faire à Monaco? Moi, j’attends quelque chose de grand."

Plutôt serein à domicile malgré des sorties pas toujours maîtrisées en 2018 (Amiens, Lille, Nantes), Monaco doit oublier le style et se concentrer sur la victoire.

S’inspirer de Caen? Un peu. Ce n’était pas beau mais l’état d’esprit était là. On ne gagne jamais un match dans les arrêts de jeu, surtout avec une dizaine d’absents, par hasard.

Reste à finir le travail, à bonifier les dernières sorties des jeunes de l’Academy, les Sylla, Serrano, N’Doram, ceux qui représentent l’avenir du club. Car, après les émotions intenses et folles de 2017, on a traversé l’actuel exercice sans être émoustillé

Sidibé et Falcao dans le groupe

Surprise avec les retours de Djibril Sidibé et Falcao dans le groupe. Les deux joueurs, qui ont repris l’entraînement cette semaine, pourraient débuter sur le banc et éventuellement rentrer en cours de match.

Les compos probables