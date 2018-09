Tout ce qu’il faut savoir avant le match Monaco - Nîmes

Le match

Leonardo Jardim a beau rester serein dans son discours, il est désormais urgent pour l’ASM de marquer de gros points. Un succès ce soir contre Nîmes, avant d’accueillir Angers mardi et filer dans le Forez défier Saint-Etienne ensuite, serait une véritable bouffée d’oxygène

Car pour l’instant, projet ou pas, mercato réussi ou pas, Ligue des champions ou pas, blessés ou pas, Monaco n’a réussi qu’à prendre 4 points. Et nous le savons tous: les circonstances atténuantes ne sont jamais prises en compte à la fin du championnat.

Ça ne veut pas dire qu’il faut avancer avec des œillères et dramatiser la situation. Évidemment que le groupe monégasqueaété frappé par de trop nombreuses blessures (Pellegri, Jovetic, Rony Lopes, Golovin etc.), et que les jeunes recrues ont besoin de temps (Aholou, Grandsir, Barreca, Chadli).

Mais maintenant, il faut gagner. Parce qu’à l’inverse du peloton du Tour de France, les autres équipes n’attendent pas qu’un favori se remette d’un incident mécanique ou d’un pipi en bord de route pour attaquer.

Monaco est déjà à 10 points du PSG et 5 de l’OM. Un retard qui ne sera rattrapé que lorsque l’ASM aura pris du poids en attaque. Face à l’Atlético Madrid, Falcao s’est trop souvent retrouvé isolé et pris en tenaille, sans relais.

Jovetic, Pellegri, Lopes blessés, N’Doram Titulaire

Jardim manque cruellement de solutions au poste de n°10, en soutien de l’attaquant. Les blessures de Jovetic, Pellegri, Lopes, et Golovin qui fait son apparition pour la première fois dans le groupe; les faibles rendements de Tielemans et Chadli, ont un impact sur la forme de l’équipe. Lancé à Bordeaux, Adama Traoré aura une nouvelle chance ce soir.

"J’ai été souvent blessé, avouait le milieu de terrain malien de 23 ans . L’opération à la cheville a été le pire moment (2015). J’ai eu du mal à m’en remettre. Ensuite, il y a eu les adducteurs. Mais c’est derrière moi et je veux enchaîner. Je n’ai jamais douté, je suis resté debout".

Titulaire pour la première fois de la saison en Ligue des champions, Kévin N’Doram sera sur le pré. Probablement dans l’axe de la défense, à la place de Jemerson qui a besoin de souffler.

Leonardo Jardim qui boucle son troisième match en sept jours sait qu’il doit ménager son effectif. D’où l’absence de Sidibé et Aholou dans le groupe. « On va enchaîner beaucoup de matches tous les trois jours. On doit faire tourner sinon, face à Saint- Etienne ou en Ligue des champions, on sera déjà mort », avouait Jardim qui redoute l’agressivité et l’intensité mise par les Nîmois.

Pour alimenter Falcao en pointe, les ailes devraient être occupées par Grandsir, auteur d’un bon match contre l’Atlético, et Mboula ou Diop. Bref, un équilibre quoi qu’il en soit délicat à trouver compte tenu des absents.

Les compos probables