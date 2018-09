Tout ce qu’il faut savoir avant le match Monaco - Angers

On n'est plus habitué à regarder vers le bas du classement pour trouver la place de l'AS Monaco. Ce mardi matin, après s'être frotté les yeux plusieurs fois entre le café et les croissants, on a enfin localisé le club de la Principauté, calé à une seizième place, symbole d'un début de saison raté. Une victoire en six journées, cinq matches de rang sans goûter aux joies du succès, la bande à Jardim n'avance pas et compte déjà 9 points de moins que l'an dernier à la même époque. Depuis deux matches (Madrid et Nîmes) il y a du mieux dans le jeu et dans l'envie mais les résultats se font toujours attendre (une défaite et un nul). Avec déjà 12 points de retard sur le PSG, le club princier sait qu'il ne jouera pas dans la même catégorie que les champions de France en titre. En revanche, il ne faudrait pas concéder trop de terrain à Lyon et Marseille au risque de terminer la saison loin du podium, l'objectif du club.

Le match

Place aux actes, maintenant. Angers, douzième, est une équipe solide, compacte, qui ne va pas venir au Louis-II avec l'idée de jouer comme l'ont fait les Nîmois. La pelouse immonde du Louis-II va connaître son troisième match en sept jours. Autrement dit, si vous aimez le football champagne, les billards et les passes qui cassent les lignes, ne soyez pas trop exigeants. Le stade sonnait déjà creux contre Nîmes, samedi à 20 heures, on vous laisse imaginer l'ambiance du mardi soir - 19 heures en semaine - qui ne va pas aider à porter les joueurs. Une habitude mais dans l'état actuel des choses, un peu de folie aurait sans doute fait du bien à tout le monde.

Les compos probables