Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco - OM

A Monaco, la pépite Golovin n’est pas disponible. Elle soigne sa cheville et on ne sait toujours pas quand on pourra l’apprécier. Falcao, lui , n’a toujours pas sorti les griffes. Jovetic est encore en soins. A première vue le choc n’a rien de bien croquant, et pourtant, on a tous hâte de se le mettre sous la dent. L’an dernier, à la même période, l’OM était venue prendre sa fessée : 6-1.

Ce choc, c’est l’opportunité pour les deux équipes de montrer un autre visage. Et d’amorcer une bonne dynamique en championnat. Arrivés dans la dernière semaine du mercato, l’Allemand Benjamin Henrichs et le Belge Nacer Chadli ont de grandes chances d’être lancés dans le grand bain par Jardim. Voilà pourquoi l’ASM pourrait proposer un nouveau visage à droite. En balance avec Sidibé, l’Allemand devrait débuter, profitant du manque de forme du Français. Quant à Chadli, ses derniers entraînements auraient mis le doute dans l’esprit de Jardim. Mais le Belge aurait renversé la vapeur. Il est désormais possible de le voir prendre position à droite où son expérience sera très appréciée. Sur le papier, l’équipe semble plus équilibrée d’autant que Tielemans, auteur d’une bonne prestation à Bordeaux, évoluera un peu plus haut, en soutien de Falcao, comme Moutinho le faisait à une époque. Faire de l’ancien avec du neuf... c’est un peu la mission de Leonardo Jardim, qui a toujours terminé sur le podium de la L1.

Le chiffre

1.000. 1.000 supporters de l’OM attendus ce dimanche soir au stade Louis-II. Ce samedi, près de 15.000 places avaient été vendues sur les 16.300 disponibles.

La décla'

"On va affronter un Goliath". Rudi Garcia, entraîneur de l’OM au sujet de l’AS Monaco.