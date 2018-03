Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco-Lille

Le match

Sur le papier, le LOSC, 19e de Ligue 1 et dans la panade sur les plans financier et sportif, n'a rien d'impressionnant pour un club princier sûr de ses forces.

Un constat dressé sans tenir compte de la rébellion du stade Pierre-Mauroy. Frappés par leurs propres supporters samedi dernier au terme d'un nul contre Montpellier (1-1), Amadou et les siens auront forcément une réaction après ce triste épisode. Reste à savoir laquelle.

Auront-ils des bleus à l'âme ou débouleront-ils en Principauté avec la ferme intention de faire mentir ceux qui les enterrent déjà? "On doit passer à autre chose", a exhorté l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier cette semaine.

Mercredi, Leonardo Jardim a fait dans la méfiance, espérant que ce message se soit diffusé dans les cerveaux de ses garçons. "Avant de travailler en France, j'ai entraîné en Grèce et au Portugal. Ce n'est donc pas quelque chose (l'envahissement du terrain, ndlr) qui me choque facilement. Je crois que la situation de Lille nous rend le match plus difficile. Le LOSC va venir pour donner le maximum. C'est le message que j'ai donné aux joueurs".

Falcao, Lemar, Jovetic et Lopes probables

Resté sur le banc à Strasbourg (1-3) vendredi dernier, pour ne prendre aucun risque sur un terrain difficile après avoir soigné sa cuisse, Falcao devrait faire son retour dans le onze.

Conséquence? Un joueur parmi Lemar, Jovetic, Lopes ou Baldé rejoindrait le banc. Un choix cornélien. Le Monténégrin (5 buts en 5 journées) a parfaitement assuré l'intérim d'El Tigre en pointe et mérite d'enchaîner.

"Jovetic et Falcao peuvent jouer ensemble. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas avoir de solution", a posé Jardim.

Difficile, aussi, d'écarter Lopes, auteur de sept pions sur ses huit derniers matchs de L1. Baldé, malgré sa percussion et sa passe décisive en Alsace pourrait donc faire les frais de cette concurrence. A moins que le technicien portugais ne fasse souffler Lemar, peu lucide face au RCSA, avant son départ en sélection.

Peu importe les hommes, à 48h d'un "Olympico" bouillant, Monaco doit mettre la pression sur ses deux poursuivants.

Les compos probables