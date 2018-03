Tout ce qu’il faut savoir avant la finale PSG-Monaco

LE MATCH

Opposés au Paris-SG ce soir à Bordeaux, les joueurs de Leonardo Jardim n’ont jamais souhaité s’embarquer sur le registre de la "revanche" un an après la finale perdue de Lyon (1-4) alors même que l’ASM reste sur quatre défaites consécutives face au PSG d’Unai Emery.



Et même si Monaco compte sept points d’avance sur l’OM dans la course à la deuxième place, son objectif annoncé, on aimerait quand même gagner un titre.

En grossissant le trait, ce match est quasiment la dernière grosse affiche à enjeux pour la bande à Jardim avant de prendre les congés d’été. Alors il ne faut pas se rater.

Les monégasques au complet

L’an dernier, l’ASM marchait sur l’eau mais disputait sa première finale de coupe depuis 2010 pendant que le PSG vivait sa quatrième de rang en Coupe de la Ligue. Autant dire que l’expérience des grands rendez-vous et le savoir-faire en finale avaient fait, un peu, la différence lors de la finale disputée à Lyon. Un an plus tard, Monaco n’est plus un bizut et n’a plus la course au titre, la Ligue des champions et la Coupe de France à gérer.

Cette fois, Falcao et Fabinho seront là, eux qui avaient manqué la finale de 2017 (blessure du Colombien, suspension du Brésilien).

A l’exception de Keita Balde, tout l’effectif est au complet. L’inverse d’un PSG qui doit faire sans Neymar, Thiago Motta et avec un Angel Di Maria sur une jambe.

LES COMPOS PROBABLES