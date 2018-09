"S'il y a urgence? Oui": les réactions de l'AS Monaco après le nul concédé à domicile contre Nîmes (1-1)

Vadim Vasilyev (vice-président)

"Ce n'est pas le début de saison que l'on espérait mais je n'ai rien à reprocher à mes joueurs sur les deux derniers matches. S'il y a urgence? Oui"

Sofiane Diop (milieu)

"C'est une déception car on s'est créé beaucoup d'occasions par rapport à notre dernier match. Actuellement, on n'est pas à la place que l'on aimerait au classement mais on va continuer à bosser. On n'est pas récompensé de nos efforts et on a, aussi, manqué de chance car le talent, on l'a".

Samuel Grandsir (ailier)

"On fait des bons matches en ce moment mais on ne gagne toujours pas, c'est rageant. On pose mieux notre jeu, on contrôle mieux la balle, ça commence à prendre collectivement mais il faut gagner des matches pour enfin décoller. On ne va pas changer nos objectifs malgré ce début de saison, ça va arriver tout doucement."

Leonardo Jardim (ent.)

"Ce qu'il y a de frustrant, c'est le résultat. Pour le reste: l'investissement des joueurs, l'engagement, le comportement, je suis heureux. Ils ont donné le maximum. Beaucoup de jeunes joueurs étaient en CFA il y a quelques temps et là, ils sont à Monaco. Nous devons toujours travailler pour progresser.

Avec plus d'efficacité, on aurait pu terminer avec une victoire 3-1 ou 4-1. On a eu 5 ou 6 bonnes occasions. Mais je le répète, sur le résultat, je ne suis pas content. Nous avons eu des difficultés sur coups de pied arrêtés car on a un déficit physique et on manque d'expérience. Mais on va travailler pour le futur.

Vous connaissez les objectifs, ils ne changent pas. Il faut travailler pour y arriver et ne pas se répéter qu'on est en retard sur tel ou tel objectif. Après, l'équipe progressera-t-elle suffisamment pour arriver sur le podium? Ça, c'est une autre question."