Selon Leonardo Jardim, la "nouvelle saison pourrait être la plus difficile" pour l'AS Monaco

Avant de s’envoler pour laChine hier matin, Leonardo Jardim a pris le temps de revenir sur la présaison du vice-champion de France.L’occasion de faire un premier bilan et d’évoquer l’avenir avant le choc de samedi face au PSG pour le Trophée des champions. Monaco sera privé de son capitaine Radamel Falcao, ménagé.

Quel bilan faites-vous de la préparation ?

Un bilan à deux visages. Tout d’abord positif ; nous avons pu observer les jeunes joueurs achetés cet été et ceux qui jouaient moins l’an dernier avec nous. C’est une bonne période de travail. Et l’autre visage, plus difficile, parce que dans cette période importante pour préparer le championnat, nous étions privés de nos internationaux.

Vous avez perdu des joueurs cadres comme Moutinho, Fabinho ou Lemar et les recrues expérimentés tardent à venir.Êtes-vous inquiet pour le début de saison ?

Tous les entraîneurs veulent garder leurs joueurs et avoir tout le monde sous la main pour travailler. C’est ce qu’on a fait pour être champion en 2017... Nous avons des responsables du recrutement, des gens qui prennent les meilleures décisions pour le club. Moi, mon travail, c’est de faire grandir l’équipe et les joueurs avec les moyens qu’on me donne.

Donc vous n’êtes pas inquiet...

Non.J’ai confiance en les personnes qui travaillent en...