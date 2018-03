Remporter la Coupe de la Ligue, "un vrai objectif" selon le défenseur de l'AS Monaco Kamil Glik

Kamil, avez-vous hâte de retrouver Kylian Mbappé? (rires)

C’est un grand joueur, on le connaît bien, il est dangereux mais ce n’est pas le seul à Paris, c’est un collectif qu’il faudra surveiller. Il a fait le choix de rejoindre Paris pour franchir un cap, il a de grosses qualités, un potentiel, il est intelligent et va progresser. Je sais qu’avec le temps, il va devenir meilleur.

En quoi l’approche de la finale est-elle différente de celle de l’an dernier?

L’an dernier on avait d’autres objectifs à l’époque, peut-être plus prioritaires que la Coupe de la Ligue. Là, on ne lutte plus pour le titre de champion de France, on n’a plus de coupe d’Europe non plus alors on va tout faire pour ramener le titre à la maison. C’est un vrai objectif et on vraiment focalisé sur ce match.

En tant que défenseur, que pensez-vous du pouvoir offensif du PSG?

On n’a pas besoin d’en parler, il suffit de regarder les joueurs et les chiffres. Ça sera à nous de bien bosser pour ne pas prendre de buts dans cette finale et gagner ce titre.

Peut-on parler, depuis peu, de la naissance d’une rivalité entre les deux clubs?

Oui, c’est déjà notre deuxième finale contre eux en moins d’un an, on est encore à la lutte pour le titre comme l’an dernier. C’est une rivalité bonne pour les deux équipes et pour le football français, ça tire tout le monde vers le haut. Paris a certainement envie de gagner ce trophée, mais nous aussi. C’est une grande équipe, l’une des meilleures en Europe, on commence à bien se connaître.

Entre une victoire en Coupe et la deuxième place en Ligue 1, où va votre préférence?

Gagner une coupe était l’un de nos objectifs cette saison, même si c’est le PSG en face, il faudra ramener un trophée à la maison, c’est sans doute notre seule fenêtre de tir pour gagner un titre cette saison. Un échec si on ne gagne rien cette année ? On un autre objectif important qui est la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions et si on gagne la coupe aussi, on aura fait une bonne saison.