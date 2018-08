Pourquoi Jardim pense que cette saison pourrait être "la plus difficile" pour lui à Monaco

Avant de s'envoler pour la Chine et d'affronter le Paris Saint-Germain le Trophée des champions, Leonardo Jardim a pris le temps de revenir sur la présaison de son équipe.

Et si l'entraineur du club du rocher demeure très serein, il craint de vivre "à cet instant et s'(ils) en restent là, la saison la plus difficile depuis (son) arrivée". Voilà pourquoi.

L'effectif est jeune

"J’ai parlé aux joueurs. Moi, je ne demande rien (aux dirigeants). Je leur ai dit juste qu’il était important pour nous d’être compétitif pour faire progresser les jeunes joueurs.

Certains sont très jeunes, ils ont 16 ou 17 ans et seront prêts pour dans deux ans peut-être. C’est important que l’équipe comprenne ça et qu’ils soutiennent ces dix joueurs en maintenant le niveau.

Car quand ça ne marche pas bien, après, c’est difficile de progresser."

Les adversaires sont plus fort

"Nos adversaires sont plus costauds que les dernières années. On a connu un Lyon moyen, deux ou trois saisons où Marseille n’était pas aussi fort.

Là, ces deux équipes sont au niveau avec un effectif de grande qualité. Ce sont des obstacles supplémentaires pour arriver sur le podium. Voilà pourquoi ça pourrait être la (saison la) plus difficile."

il n'est pas lassé de reconstruire

"C’est la cinquième saison. Tout le monde a compris notre projet. Après, beaucoup de personnes aiment faire croire qu’ils n’ont pas compris.

Tout le monde a compris que Jardim n’est pas quelqu’un qui va pleurer devant les médias pour avoir des joueurs. Ce n’est pas mon habitude.

Je parle avec le directeur toutes les saisons et je lui donne mon opinion. Cette année aussi, j’ai dit ce que je pensais... Sur les bonnes choses qui pouvaient arriver, mais aussi sur les moments difficiles qu’on pourrait rencontrer.

Moi, mon travail, c’est de faire le mieux possible sur le terrain avec les joueurs qui sont présents."