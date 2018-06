Patrick Vieira officialisé à l'OGC Nice ce lundi après-midi

Les dirigeants du City Football Group, propriétaires de Manchester City et du New York City FC où Vieira officiait, ont longtemps retardé l'échéance de cette officialisation afin de pouvoir annoncer le successeur du Français sur le banc américain dans le même temps.

Et alors que l'OGC Nice respectait le timing imposé par leurs homologues, un étrange communiqué officialisant le départ de Vieira a été publié sur le site de Manchester City peu après minuit dans la nuit de dimanche à lundi, avant d'être supprimé moins d'une heure plus tard.

On apprenait tout de même dans ce communiqué que le technicien français de 41 ans débarquait sur la Côte d'Azur avec trois adjoints actuels du NYCFC, et non seulement deux comme il était initialement attendu.

Christian Lattanzio (entraîneur adjoint), Kristian Wilson (entraîneur ajoint en charge de la performance) et Matt Cook (préparateur physique) rejoindront donc Frédéric Gioria dans le staff niçois.