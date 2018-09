"On n’avait pas écarté l'option d'opérer": le champion du monde Djibril Sidibé se confie sur sa blessure au genou

Tout d’abord, comment allez-vous? Beaucoup s’interrogent sur la santé de votre genou...

"Je vous rassure, tout va bien. Je prends du plaisir avec mes coéquipiers. Il fallait un peu de temps pour se remettre dedans après le Mondial. Émotionnellement, c’était très fort. Je voulais jouer, mais j’ai connu des mésaventures au niveau de ma santé. Je suis un compétiteur et quelque part j’ai réussi mon pari de revenir et d’y être. Aujourd’hui, tout va bien. J’ai travaillé de mon côté en privé, et suivi en plus le protocole de l’AS Monaco. Je me sens mieux et je peux prétendre à une place de titulaire. Je fais abstraction de ce qu’il se dit. Ma réponse sera sur le terrain. Quand ils verront que je suis performant, ça va s’arrêter. Mais oui, il s’est passé beaucoup de choses, avec notamment le mercato."

Le coach vous sent plus en forme que lors des semaines précédentes. Êtes-vous d’accord avec ce sentiment?

"Oui et non. Je me donne toujours à fond... Mais après, c’est vrai que je suis sorti de ce Mondial heureux et frustré. Je suis aussi l’un des seuls rescapés de l’épopée du titre... il y a eu des discussions avec le club (pour son transfert), mais bon... Je devais digérer tout ça pour me remettre au travail....