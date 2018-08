"On a été efficace quand il le fallait": les réactions après le match AS Monaco - FC Nantes

>> RELIRE. L'AS Monaco s'impose à Nantes, Jovetic régale (3-1)

Vadim Vasilyev

"Ça fait du bien pour débuter la saison, l'équipe n'est pas encore prête ni à 100% mais on a beaucoup de talent et de qualité. Il y a aussi des cadres qui ont fait une bonne rentrée, ça va se mettre en place petit à petit. Notre mercato est terminé même si Keita Balde peut être amené à partir. Ce n'est pas fait avec l'Inter Milan mais on discute des modalités de son départ. Il ne sera pas forcément remplacé car on a beaucoup de jeunes joueurs de qualité. Notre projet est risqué mais on va regarder les éventualités en fin de mercato."

Sofiane Diop

"C'est forcément particulier en tant qu'ancien Rennais de débuter en Ligue 1 à Nantes, ça me trottait dans un coin de la tête. Il y a avait un peu d'anxiété mais pas de nervosité. J'ai fait une bonne préparation alors je m'attendais à être dans le groupe mais pas à débuter. L'important, c'est de ne pas se mettre de pression, j'ai joué mon jeu."

Samuel Grandsir

"C'était un match difficile mais on a été efficace quand il le fallait. Après le match de Paris, on a douté mais on s'est vite remis au travail, tout est différent en Ligue 1 par rapport à la Chine, rien que le climat... On est récompensé de notre bonne deuxième période."

Youri Tielemans

"On est serein, même en première période on l'était, on a confiance en nos qualités. On s'est montré très réaliste devant le but et je suis persuadé que la mayonnaise va prendre. Les changements nous ont fait le plus grand bien, on s'est montré réaliste et opportuniste."