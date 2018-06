On a assisté au concert des Stones à Londres avant leur passage à Marseille

Les Rolling Stones ont entamé en Angleterre une nouvelle tournée. On y était et on vous raconte en attendant leur unique date en France, au stade Vélodrome de Marseille le 26 juin

Pas de jaloux. Après Nice en 2006, c'est à Marseille - où ils s'étaient produits en 2003 - que les Rolling Stones donneront leur prochain concert dans le sud-est de la France. Les Stones ont toujours eu le bon goût d'alterner leurs visites dans les deux capitales régionales (avec une petite infidélité pour Montpellier en 1995). C'est donc au Vélodrome qu'on ira les voir le 26 juin pour la deuxième partie du No Filter Tour. La tournée était passée en octobre à Paris pour trois soirs à la nouvelle U Arena. À part la setlist, qui varie tous les soirs, c'est la même configuration: une scène géante prolongée d'un long catwalk qui fend la fosse en deux (mais ne sert pas à grand-chose), surplombée d'une large casquette anti-pluie et cernée d'écrans gigantesques. Ceux des côtés ressemblent à des smartphones… mais de la taille d'un immeuble! Ils ne cachent rien de l'état de vieillissement de nos chères vieilles Pierres (294 ans...

