Négociations, staff, fuites médiatiques... Les dessous de l’arrivée de Patrick Vieira à l'OGC Nice

Patrick Vieira sera officiellement le nouvel entraîneur de l’OGC Nice dans la journée. Attendue ce dimanche, l’annonce du club a été freinée par des micro-détails qui restaient à régler avec le New York City FC, l’ancien employeur du nouveau technicien azuréen.

L’OGC Nice avait anticipé le départ de Favre

Le champion du monde 1998 paraphera un contrat de trois ans et devrait être présenté à la presse rapidement pour détailler son choix et ses ambitions à la tête du Gym. Après Claude Puel et Lucien Favre, c’est encore un joli coup réalisé par les dirigeants azuréens. Révélée dans nos colonnes dès le 16 mai et considérée comme prioritaire pour succéder à "Lulu", parti à Dortmund, la piste menant au jeune technicien français de 41 ans était "un choix collectif du club" selon des sources internes. Depuis plusieurs mois déjà.

Car l’OGC Nice avait clairement anticipé le départ de Lucien Favre. Officiel au soir de la dernière journée de...