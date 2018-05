Monaco reprend la main

C'est quoi, trois minutes dans une vie ? C'est une seconde de plus que le tube de Queen « We are the champions ». C'est fugace.



Hier, c'est le temps qu'il aura fallu pour que la saison de Monaco connaisse un bouleversement incroyable. Entre le but tardif de Fabinho sur penalty au Louis-II (91') et celui de Lienard, à Strasbourg, qui donnait la victoire aux Alsaciens contre l'OL (94', 3-2), s'est écoulé trois minutes.



Le temps d'une chanson.



Et tout a changé.



Troisième au coup d'envoi du match, Monaco est donc deuxième de Ligue 1 ce matin à l'aube de la dernière journée.



« Cette victoire me procure un sentiment de justice...