Monaco présente ses dix nouvelles recrues et fait le pari de la jeunesse

"Les objectifs restent les mêmes. On a rajeuni, on a beaucoup changé et c'est difficile de reconstruire. On a conscience de ça. Mais l'objectif reste de viser le podium, montrer un bon visage de l'AS Monaco sur la scène européenne, et si l'opportunité se présente, aller chercher une coupe".

Lors de la traditionnelle présentation des recrues, Vadim Vasilyev, vice-président directeur général de l'AS Monaco, n'a pas hésité à mettre les points sur les i.

Le dernier vice-champion de France au forceps - mais vice champion quand même - a beau avoir perdu de nombreux cadres (Lemar, Fabinho, Moutinho), il a décidé de faire plus que jamais le pari de la jeunesse durant ce mercato.

Hier, ils étaient dix à être présentés (Geubbels, Golovin, Aholou, Diop, Grandsir, Pierre-Gabriel, Barreca, Pellegri, Aït Bennasser et Pelé). D'autres, comme l'espoir anglais...