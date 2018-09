Monaco l'attend...

Monaco connaît son plus mauvais départ en Ligue 1 depuis douze ans avec six petits points en six journées (1). Entre la pelouse désastreuse du Louis-II malgré une pose estivale qui a coûté plus de 4 millions d'euros, une infirmerie pleine et des cadres en méforme, le club du Rocher affiche un triste visage cette saison. Pourtant, avant de recevoir Angers, mardi à 19 heures au Louis-II, pour un match qu'il faut absolument gagner, le club de la Principauté a retrouvé un peu de confiance.

Un espoir qui porte le nom de Golovin. Aleksandr de son prénom. Rentré en jeu à un quart d'heure de la fin contre Nîmes après un début de saison tronquée par une blessure à la cheville, le Russe, acheté 30...