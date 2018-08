Monaco, gifle initiale

Difficile d'analyser correctement les choses quand vous en prenez quatre face à une équipe autant remaniée. C'est simple, le PSG s'est présenté avec un onze de départ où ne figureraient que quatre titulaires (Buffon, Thiago Silva, Verratti et Rabiot) ainsi que Di Maria qui, derrière Neymar-Cavani-Mbappé, représente une belle force offensive. Trois joueurs n'avaient encore jamais débuté un match en professionnel (Rimane, Dagba et N'Soki) et cela ne s'est pourtant jamais vu. Monaco n'a pas franchement su inquiéter une défense qui n'a pas vocation à être reconduite. « Nous avons joué comme une équipe », a dit Thomas Tuchel après le match, sous-entendant que son adversaire...