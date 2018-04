Monaco fait match nul à Rennes (1-1) et se contente d'un point

Leonardo Jardim souhaitait prendre, au moins, quatre points en deux matches.

Avant la réception de Nantes, samedi, Monaco en a déjà ramené un de Rennes au terme d'un match globalement dominé par les Bretons.

Sans un bon Danijel Subasic, l'ASM aura sans doute cédé en Île-et-Vilaine mais Rony Lopes a répondu à Gnagnon et permet à Monaco de prendre 5 et 7 points d'avance sur l'OM et l'OM à sept journée du terme du championnat dans la course à la deuxième place.