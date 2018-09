Monaco a officialisé ses listes pour la Ligue des champions, Geubbels n'y figure pas

Quatre joueurs amenés à fréquenter le groupe professionnel sont notamment absents des deux listes: Sy, Pelé, Pierre-Gabriel et, surtout, Geubbels, acheté pour 20 millions d'Euros cet été.

Par ailleurs, Gaspar, Navarro, Faivre, Panzo, Antonucci et Isidor n'y sont pas non plus.

La liste A: Subasic, Benaglio, Barreca, Jemerson, Sidibé, Raggi, Glik, Touré, Henrichs, Aholou, N'Doram, Rony Lopes, Tielemans, Traoré, Aït-Bennasser, Golovin, Chadli, Grandsir, Falcao, Jovetic, Mboula, Pellegri, Diop.

La liste B: L. Badiashile, Serrano, B. Badiashile, N'Gakoutou-Yapende, Massengo, Muyumba, Sylla, Gouano.

Quelques précisions, la liste A est figée jusqu’à la trêve hivernale et comporte au maximum 25 joueurs (deux de ces 25 joueurs au moins doivent être des gardiens, au moins 8 joueurs doivent avoir été formés en France et 4, au maximum, formés à l'ASM).

Monaco a couché 23 noms sur la liste A avec seulement deux joueurs formés au club (Touré et N'Doram) et 5 en France (Sidibé, Aholou, Aït-Bennasser, Grandsir et Diop).

La liste B ne peut comporter que des jeunes joueurs formés au club nés après le 1 janvier 1997, avec au moins 2 ans passés au club depuis leur 15eme anniversaire (ce qui explique l'absence de Geubbels arrivé cet été).

Chaque club peut inscrire un nombre illimité de joueurs sur la liste B et Jardim a la possibilité de convoquer, jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi des matches, des joueurs de la liste B, composée de jeunes formés au club.