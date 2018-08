Ligue des champions: Monaco avec l'Atletico Madrid et le Borussia Dortmund

Le premier match se déroulera le 18 ou 19 septembre.

Les hommes de Leonardo Jardim tenteront de faire mieux que l'an passé où ils ont terminé dernier de leur poule.

Le calendrier complet:

Monaco - Atlético Madrid le 8 septembre (21h)



Borussia Dortmund - AS Monaco le 3 octobre (21h)



FC Bruges - AS Monaco le 24 octobre (18h55)



AS Monaco - FC Bruges le 6 novembre (18h55)



Atlético Madrid - AS Monaco le 28 novembre (18h55)



AS Monaco - Borussia Dortmund le 11 décembre (21h)

Les groupes:

A : A.Madrid / Borussia Dortmund / Monaco / FC Bruges



B : Barcelone / Tottenham / PSV Eindhoven / Inter Milan



C : PSG / Naples / Liverpool / Etoile rouge Belgrade



D : Lokomitiv Moscou / Porto / Schalke / Galatasaray



E : Bayern Munich / Benfica Lisbonne / Ajax / AEK Athenes



F : Manchester City / Chakhtar Donetsk / Lyon / Hoffenheim



G : Real Madrid / AS Roma / CSKA Moscou / Viktoria Plzen



H : Juventus / Manchester United / Valence / Young Boys Berne