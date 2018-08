Les supporters monégasques vont pouvoir assister pour la première fois et gratuitement à l'entraînement de l'ASM au Louis-II

Ce mardi, c'est à La Turbie et à huis clos que les hommes de Leonardo Jardim ont repris le chemin de l'entraînement. Au menu, travail technique et physique de grande intensité pour le groupe monégasque.

Ce soir, à 18 h, c'est au stade Louis-II, cette fois, et en présence de leurs supporters, qu'ils prépareront la réception de l'Olympique de Marseille, qui se jouera ce dimanche soir en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

"Un moment exceptionnel et unique"

Chez les voisins niçois et dans plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, l'ouverture des entraînements au public est assez fréquente. À l'AS Monaco, en raison des travaux en cours au centre de formation de La Turbie, les rencontres joueurs-supporters se font plus rares. Il n'y en a eu aucune depuis le début de la saison.

Mais en ce mercredi, alors que les vacances touchent à leur fin, tous pourront admirer gratuitement leurs joueurs préférés. Le club parle donc d'un "moment exceptionnel et unique", pour lequel les fans ont évidemment répondu présent.

Même si certains, sur les réseaux sociaux, boudent un peu l'AS Monaco, car ils espèrent l'arrivée de nouveaux joueurs avant la clôture du marché des transferts.

Qu'importe, les tribunes Honneur A et B sont quasiment pleines, tout comme la Seconde A, car le but dans ces moments-là, c'est quand même d'être le plus proche possible des joueurs. Il reste cependant de nombreuses places dans les tribunes Honneurs A2 et B2 pour les retardataires. Les abonnés "premium" seront quant à eux aux premières loges pour assister à la préparation.

Pour pouvoir y participer, les supporters doivent se rendre sur le site de l'AS Monaco et accéder à l'espace billetterie. La réservation est obligatoire et les places sont nominatives. Il faudra donc avoir sa pièce d'identité pour pouvoir accéder à l'entraînement et voir du beau monde, malgré les nombreux blessés.

Falcao, Glik, Rony Lopes seront bien évidemment présents, tandis que Golovin, Jovetic, Pierre-Gabriel ou encore Raggi seront au centre de soins à La Turbie.

Photos, selfies et autographes

Pour satisfaire tout ce petit monde et rendre ce moment vraiment unique et exceptionnel, le club a tout prévu. Inutile de poiroter des heures à la sortie d'un parking pour obtenir un mot, un autographe ou une photo des joueurs de la Principauté. Ce soir, à la fin de l'entraînement, au bord du terrain, les coéquipiers de Radamel Falcao se prêteront au jeu.

Et pour parfaire cette première rencontre de la saison avec les supporters, des ballons et des goodies seront lancés dans les tribunes.

A noter que d'autres «open training» devraient être organisés cette saison.