Leonardo Jardim: "Je n’ai pas aimé notre attitude, ça, il faut le changer"

-Leonardo Jardim: "C’est un début de championnat très difficile pour différentes raisons, mais on manque surtout de points. Ce n’est pas une habitude pour nous. Madrid et Nîmes, j’ai vu une équipe avec de l’engagement, de l’intensité, on a juste manqué d’efficacité. Ce soir, c’est différent. Je suis un peu déçu, notamment de la première mi-temps car on n’a rien crée, ni jouer avec beaucoup d’engagement, et encore moins avec la bonne attitude. C’est difficile de gagner des matches comme ça, surtout avec autant de déchet technique. J'ai rarement vu autant de passes ratées. On doit progresser, s’améliorer. C’était mieux après la pause, notamment dans l’attitude collective, on a joué avec deux attaquants pour être meilleur dans l’axe sans être vraiment dangereux. Il faudra réagir à Saint-Etienne car on a besoin de points. Ce qu’il faut changer d’ici Saint-Etienne? Aujourd’hui, je n’ai pas aimé l’attitude en première mi-temps, ça, il faut le changer."

-Djibril Sidibé: "C'était compliqué, on est dans le dur en ce moment. Quand on ne gagne pas, le doute s'installe. Il faut au moins ne pas perdre les matches quand on n'arrive pas à les gagner. Il ne faut pas se cacher derrière le mercato du club, il n'y a eu aucune intensité dans ce match, on était dans un faux rythme et on perd à l'arrivée. On fera un bilan à la dixième journée, car si on gagne les trois prochains matches, tout peut changer mais il faut les gagner... Je ne suis pas inquiet, je suis très déçu, en colère. A nous de trouver des solutions"

-Nacer Chadli: "On est sur une mauvaise série, il y a vraiment urgence, il faut se ressaisir. On n'a pas su se créer de grosses occasions, on a beaucoup de déchets dans le jeu, ce n'est pas acceptable. On est vraiment dans le bas et il faut remonter la pente"

-Youri Tielemans: "Ce soir on n'était pas bon, collectivement, individuellement, moi le premier, je suis très déçu de mon match. On n'a pas eu de bonnes réactions malgré les discours à la pause. Il faut relever la tête et assumer. On doit se regarder dans la glace et bosser pour le prochain match. C'est un jour sans dans tous les domaines, il faut passer au-dessus et réagir et s'excuser de cette prestation catastrophique"

-Stéphane Moulin (entraîneur d’Angers): "C’était peut-être le bon moment de repartir de Monaco avec un résultat. Ils ont des joueurs avec des formes physiques différentes, ils manquent de cohésion collective compte tenu du mercato, ils ont un terrain catastrophique qui ne les aident pas dans la production, sans oublier la foule, qui ne va pas les sublimer. Tout était réuni pour réussir quelque chose, ensuite il fallait s’appliquer à bien défendre, ce que l’on a fait. Ce n'est pas le grand Monaco mais on ne leur à pas rendu la tâche facile car ils étaient dans l'obligation de gagner".