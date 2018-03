Leonardo Jardim avant Strasbourg-Monaco: "Il reste 30 points à prendre"

Vous avez pris des points sur vos concurrents directs le week-end dernier, une bonne nouvelle pour la suite ?

Le plus important c’est de continuer de travailler avec notre méthode, nos idées, nos objectifs, ne pas regarder les autres car nos résultats seront toujours plus importants que ceux des autres. On a 4 points d’avance sur Marseille mais il reste 30 points à prendre cette saison donc il faut garder cet avantage.

Vous allez à Strasbourg, une équipe irrégulière mais qui réussit souvent contre les gros…

C’est une équipe de qualité, surtout à domicile, très costaud, qui sait mettre de la pression devant, agressive, avec une intensité de jeu importante. Elle change beaucoup de schéma tactique aussi. On a besoin de prendre trois points, d’autant qu’on joue avant nos concurrents.

Absent depuis un mois, où en est Falcao?

Falcao peut être utilisé pour ce match, s’il est apte, je l’emmène et il pourra débuter ou rentrer. En son absence, on a gardé un certain niveau d’efficacité offensive que ce soit par Balde, Jovetic ou Rony Lopes. On a un groupe de joueurs de qualité, avec des garçons qui peuvent jouer à plusieurs postes, un jeu collectif, responsable, où chacun peut assumer un rôle de leader offensif. On a toujours privilégié le jeu collectif depuis que je suis à Monaco. Falcao est un titulaire, oui, mais il vient d’être arrêté 4 semaines, il va revenir à son meilleur niveau. Son retour a forcément un impact, c’est le capitaine de l’équipe, notre meilleur buteur. Il a toujours un discours positif quand il s’exprime face au groupe.

Vous ne prendrez pas de risques avec lui en vue du Mondial?

Je ne pense pas comme ça, la Coupe du monde est loin, on est concentré sur l’AS Monaco. Je ne comprends pas l’idée de reposer les joueurs maintenant en vue du Mondial, on doit surtout rester performant.

Un mot sur Youri Tielemans qui joue a plusieurs postes au milieu.

Il a joué un peu à droite ou dans l’axe. C’est un numéro 8 qui peut jouer dans un milieu à deux, à trois. C’est son rôle. J’ai confiance en lui. Ce n’est pas un meneur de jeu ni un milieu défensif en tout cas.

Avez-vous regardé PSG – Real Madrid, hier?

Oui, c’est dommage qu’il n’y ait plus d’équipe française en Ligue des champions mais c’est toujours de plus en plus difficile de passer des tours en C1. C’est une manière de valoriser ce que l’on a fait à Monaco en trois ans avec un quart de finale et une demi-finale. Comme quoi, notre projet est cohérent. C’est la compétition la plus difficile du monde.

Pellegri, à peine arrivé, est déjà opéré, c’est un regret?

Il souffrait d’une pubalgie. Martial a déjà eu ça, Bahlouli aussi, ce sont souvent le cas des joueurs qui commencent très tôt avec les professionnels. Ce sont des garçons qui se sont entraînés comme des adultes très tôt, sans doute trop. Avec des charges de travail très importante compte tenu de leur âge. Il devrait être absent trois mois.