Le Stade Rennais et Monaco à égalité à la pause (1-1)

Mené logiquement au score et pas loin d'encaisser un second but, il aura fallu un bon Danijel Subasic - pourtant pas irréprochable sur le but rennais de Gnagnon - et le onzième but en Ligue 1 de Rony Lopes pour que Monaco rentre aux vestiaires avec le point du match nul.

Sans être flamboyant et avec une efficacité redoutable, la bande à Jardim tient Rennes en respect à la mi-temps (1-1) dans ce match en retard de la 31ème journée.