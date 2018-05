"Le plus important, c'est de rester sur le podium": les réactions des Monégasques après la victoire contre Caen (1-2)

Leonardo Jardim (ent. de monaco)

"Les jeunes savent qu'avec moi, ils n'ont pas besoin de jouer “beaucoup”, ils ont besoin de jouer “bien”. C'est ça que je leur demande et ils l'ont montré ce soir. Ça va leur donner confiance et ils pourront rester en pro à Monaco et continuer de progresser. Nous les formons. Ils jouent beaucoup en CFA, ils sont 19e avec nous, ou sur le banc, ils apprennent… Mais ils sont le présent de Monaco, voire le futur."

Kevin N'Doram (defenseur de l'asm)

"Les opportunités, il faut les saisir, qu'elles interviennent dans de bonnes conditions ou pas. Il faut foncer. Le coach confie les clés de la saisons pas seulement aux jeunes, mais à ceux qui sont aptes physiquement et prêts à assumer leur rôle. Tant mieux pour la formation monégasque, ça nous met en valeur. Je sais que lorsqu'on est jeune, on est attendu au tournant… qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, sinon à ce niveau on le paye cash. Voilà pourquoi il faut tout donner."

Andrea Raggi (défenseur de monaco)

"Une victoire qui fait du bien. Ça faisait un petit moment que l'on ne gagnait pas. Alors ce succès dans notre situation, avec beaucoup de blessés, les suspendus etc. On a fait un grand match. On a mérité de gagner contre une équipe très costaud. Le plus important, c'est de rester sur le podium. De voir les jeunes qui écoutent les conseils, ça fait plaisir. On a montré que Monaco, ce n'était pas seulement les Falcao, Raggi ou Glik… c'est une équipe. Un groupe de 30 joueurs. Ce soir on avait besoin d'une victoire."