"Le plus important, c’est de gagner des matchs": les réactions après le match AS Monaco-Lille (2-1)

Youri Tielemans (milieu de Monaco)

«Le plus important dans le football, c’est de gagner des matchs. Le beau jeu, ça viendra avec le temps. On est confiant, sûr de nos forces. Personne ne nous fera de cadeaux. On se fait peur parfois, comme en première période, où on n’a pas bien joué.»

Rony Lopes (milieu de Monaco)

"Le plus important, c'est la victoire. On n'a pas fait un bon match, on le sait. On va bien se reposer pendant la trêve. On reste sur une bonne dynamique, on ne va rien lâcher. On n'attend rien des autres équipes."

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco)

"Ça fait plusieurs matchs qu'on remonte le score. La première mi-temps, Lille a été meilleur que nous, avait plus de possession et a maîtrisé le match. Nous avons raté beaucoup de passes, beaucoup de joueurs étaient statiques alors que le mouvement est notre ADN. J'ai presque failli faire des changements avant la mi-temps. J'ai fait entrer Jovetic en seconde période parce que Keita n'a pas fait un bon match. On a mieux gardé le ballon, fait plus de combinaisons. Un nul aurait été un résultat plus juste.

L'apport de Jovetic et Lopes en ce moment? Ce sont des joueurs bons pour nous. Ils marquent beaucoup de buts. Le foot ce sont des cycles. Un temps ça a été Falcao, maintenant ce sont eux. Est-ce que je regrette de ne pas avoir titularisé Jovetic? Combien de fois avons-nous gagné grâce à nos remplaçants. Je leur donne une grande importance. Falcao a marqué beaucoup de buts, c'est notre capitaine, le titulariser était la meilleure décision. Jovetic sur le banc était un bon choix. Quand il entre, il est frais."

Christophe Galtier (entraîneur de Lille)

"Toutes les défaites font mal, d'autant plus dans notre situation. Pas celle-là plus que les autres, mais il y a de quoi râler parce qu'on offre des buts, par de petites erreurs de placement, un excès de confiance et ça ne pardonne pas contre Monaco. Je n'avais pas particulièrement parlé de résultat à mes joueurs avant le match, je voulais qu'ils rendent le match difficile à Monaco. Ils l'ont fait mais pas assez. Il a manqué de la justesse dans les zones de vérité.

On menait 1-0, on aurait pu entrer avec l'avantage à la pause... En seconde période, on s'est grisé et laissé aller dans le premier quart d'heure. On a été sanctionné par la qualité de Monaco. Mon groupe est très peu récompensé pour les efforts fournis. La sanction du huis-clos du stade? C'est une sanction très lourde, injustifiée."