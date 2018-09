Le match, les buts en vidéo, la stat': ce qu'il faut retenir du match nul entre l'AS Monaco et Nîmes (1-1)

Le match

Monaco avance décidément au ralenti en ce début de championnat.

Bousculés en début de match et sans solution dans l'entrejeu sur une pelouse catastrophique, les Monégasques sont restés amorphes pendant une bonne demi-heure.

Ce sont les Crocos qui ont frappé les premiers, d'un coup de tête rageur du capitaine Briancon (19').

Un but qui a eu le mérite de réveiller les Monégasques, par l'intermédiaire de l'inévitable Radamel Falcao.

Bien servi par Aït-Bennasser à la suite d'une transition rapide, le Colombien a égalisé d'une frappe déviée par Paquiez (27').

Les Monégasques ont poussé en deuxième mi-temps sans jamais parvenir à prendre l'avantage, se heurtant à un très bon Bernardoni ou à la malchance, comme sur ce plat du pied du capitaine Falcao, qui s'est écrasé sur la barre, après un coup-franc de Tielemans.

A noter l'entrée prometteuse de la recrue star Aleksandr Golovin à la 73e minute.

Pour sa grande première, le Russe a apporté de la vitesse à la fois eu jeu mais aussi au ballon.

Peut-être ce qu’il manquait à Monaco depuis le début de saison, reste maintenant à l’installer dans le onze de départ. Malgré tout, l'ASM partait de (trop) loin pour s’assurer une victoire facile.

Après six journées, le club de la Principauté affiche six petits points au compteur, et végète à la 12e place du classement.. avant les matchs du week-end.