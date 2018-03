Le combat de l'ex-joueur de l'OGC Nice Jean-Pierre Adams, dans un état végétatif depuis 36 ans

Jean-Pierre et Bernadette Adams vivent à Caissargues, banlieue sage de Nîmes. Comme un signe, ils habitent une belle maison à deux pas du stade de foot. Mais lui n’entend plus le bruit des hommes et les rires des enfants. Il est entre deux mondes depuis 36 ans.

Depuis une banale opération qui a tourné au tragique et l’a plongé dans un état végétatif permanent. Jean-Pierre Adams a eu 70 ans, le 10 mars. Mais le temps semble s’être arrêté sur son visage qui n’a pas changé depuis l’époque où il portait le maillot de l’OGC Nice.

Pas une ride ne vient creuser sa peau ébène. Seuls quelques petits cheveux blancs rappellent que les années passent quand tout paraît figé. Couché, la tête légèrement penchée, il a les yeux mi-clos. Tout en douceur, son épouse évoque notre venue, lui parle de Nice.

"Chéri, tu te rappelles?", souffle-t-elle en lui caressant le front. "Jean-Pierre, c’est une force de la nature anéantie", nous dira-t-elle en baissant la radio. "Il adorait la musique, je déteste le silence. Et quand il y a du...