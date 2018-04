Le club des supporters de Monaco demande aux fans de refuser le remboursement des places après la défaite face à Paris

Après la claque subie par Monaco au Parc-des-Princes dimanche, le club monégasque faisait un geste à l'égard de ses supporters, "les seuls à la hauteur", avait souligné Vadim Vasilyev.

Compte tenu de la prestation de ses joueurs, Monaco avait annoncé qu'il rembourserait les supporters de l'ASM présents au Parc des Princes.

"Comme il y a deux ans à Lyon, nos joueurs se sont pris pour des tennismen! Cela est intolérable à nos yeux! Il reste 5 matchs qui doivent impérativement nous permettre de conserver notre 2ème place! Nous exigeons 5 victoires et nous vous rappelons que porter le maillot à la diagonale est un HONNEUR et non une corvée ou un quelconque tremplin!", a réagi le club des supporters dans un communiqué.

Et de suggérer aux supporters de "ne pas demander le remboursement car contrairement à certains de nos joueurs nous sommes et serons toujours là uniquement pour l'amour du MAILLOT!"