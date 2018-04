L'AS Monaco sombre à Guingamp (1-3)

Le score est presque flatteur tant l'ASM n'a jamais existé. Réduite à 10 au bout de vingt minutes de jeu après une main volontaire de Jemerson, l'escouade princière a subi la loi guingampaise sans jamais se révolter.

Toujours deuxième de Ligue 1, Monaco ne compte plus qu'un seul point d'avance sur l'OL et l'OM, tous deux vainqueurs plus tôt dans la journée.

Surtout, Monaco vient d'encaisser dix buts en deux matches de championnat. Un cauchemar...