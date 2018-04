L'AS Monaco mène face à Nantes (2-1) à la pause

Si Thomasson a ouvert le score d'une superbe frappe lobée (32') pour les Canaris, Falcao (42') a égalisé et inscrit sa 50e réalisation en L1. Avant que Lopes (45'), d'un tir en pivot, ne donne l'avantage à l'ASM.

Avec ce résultat, le club princier détient huit et dix points d'avance sur Marseille (3e) et Lyon (4e) dans la course à la deuxième place, qualificative pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Phocéens et Gones jouent ce dimanche.