L'AS Monaco frappe fort en recrutant deux prodiges d'eSports

Le mercato est partout! La semaine prochaine, PES (jeu vidéo dédié au foot) sortira sa version 2019. Pour préparer au mieux sa nouvelle saison virtuelle, l’AS Monaco a annoncé le recrutement de deux nouveaux champions des jeux vidéos. Et pas n’importe lesquels. Le club est allé chercher ce que se faisait de mieux dans le monde de la simulation de football de Konami (PES). Deux grosses pointures.

Walid Tebane

Il répond au pseudonyme d’UsmaKabyleet fait son grand retour dans le monde PES qu’il avait quitté pour tenter sa chance sur FIFA avec des participations à l’Orange Ligue 1. Il possède l’un des plus beaux palmarès international sur la licence Pro Evolution Soccer avec deux titres consécutifs de champion du monde en 2015 et 2016.

À 25 ans, le joueur est ravi de rejoindre l’AS Monaco. "C’est un honneur et une immense fierté pour moi de rejoindre l’AS Monaco. Je remercie le staff pour la confiance placée en moi et je donnerai mon maximum pour hisser très haut les couleurs du club sur la scène eSports !", a-t-il déclaré sur le site de l’AS Monaco. Et le prodige ne débarque pas seul en Principauté.

Lotfi DerradjI

Lui aussi est considéré comme un véritable prodige. Il n’a que 19 ans, mais Lotfi Derradji a déjà un beau parcours derrière lui. La saison passée, il a terminé demi-finaliste des championnats du monde PES à Barcelone.

À l’image de son coéquipier, il ne cache pas son bonheur de défendre les couleurs monégasques pour la saison à venir: "Je suis très fier de rejoindre une institution comme l’AS Monaco, encore plus lorsque l’on est joueur d’un jeu de football. Je ferai de mon mieux pour contribuer à amener des trophées en eSports au club mais aussi rendre fiers ceux qui nous font confiance ainsi que les supporters!", peut-on lire également sur le site officiel de l’AS Monaco.

Premier club de L1 à intégrer l’eFootball.Pro

En juillet dernier, le club de la Principauté avait annoncé sa collaboration avec Konami. Un partenariat qui lui permettra de profiter d’une reproduction grandeur nature de ses joueurs et de son stade Louis-II dans la prochaine édition du jeu PES.

De plus, sur la couverture de la version française 2019, l’un des joueurs emblématiques du club, qui n’est autre que Radamel Falcao apparaîtra aux côtés du Barcelonais Philippe Coutinho. Rien que ça.