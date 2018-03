L'AS Monaco accrochée par Lille à la pause (1-1)

Dans ce match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1, face à des Nordistes disciplinés, bien organisés et lucides dans les sorties de balle, les hommes de Leonardo Jardim ont encaissé le premier but. Benzia a trouvé Mothiba seul dans la surface (0-1, 16').

Mal embarquée et en panne d'inspiration, l'ASM a égalisé à l'arraché grâce à Lopes (1-1, 43'), bien servi par Baldé.

Alors que Marseille et Lyon s'affrontent dimanche au Vélodrome (21h), avec ce résultat, Monaco accentue pour l'heure son avance sur ses deux concurrents directs dans la course à la 2e place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions, d'un tout petit point. L'OM pointe à cinq longueurs et l'OL à dix.