"La victoire est méritée": les réactions après AS Monaco-Nantes (2-1)

Rony Lopes (attaquant de Monaco)

"Comment j'explique ma réussite actuelle ? Ça vient du travail, juste du travail. Même si certaines personnes peuvent penser que c'est de la chance. J'espère ne pas m'arrêter de marquer. Ma motivation personnelle n'est pas la Coupe du monde à venir mais d'être meilleur tout le temps. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai écouté les conseils du coach en matière d'alimentation par exemple. J'aurais pu marquer autant les années précédentes mais je n'ai pas eu de chance avec des blessures. C'était ça mon problème."

Leonardo Jardim (entraîneur de l'ASM)

"Ma vision du match? La première mi-temps est maîtrisée, on s’est créé au moins cinq bonnes occasions. Nantes a été 100% efficace. Après la pause, le match s’est équilibré. On était dans une situation confortable. Malgré tout, Falcao a l’occasion de tuer le match. La victoire est méritée.

>> LIRE AUSSI. AS Monaco-Nantes (2-1): les notes des joueurs

Je suis très content de Rony Lopes. Il est arrivé après deux saisons en prêt à Lille, il devait s’affirmer à Monaco et avec le travail, il est arrivé à ce niveau. C’est son mérite. C’est un bosseur, il écoute. La clé, c’est l’écoute souvent. Jouer avant l’OM et l’OL, c’est un avantage quand on gagne. On leur met une petite pression, oui. Rien n’est encore fini. On voulait prendre au moins 4 points sur l’enchaînement Rennes-Nantes, c’est positif."

Keita Balde (attaquant de Monaco)

"C'est une victoire très importante pour nous. On prend encore de la confiance et on continue de travailler pour atteindre notre objectif de la deuxième place. On a encaissé un but mais on n'a pas mal joué. Le groupe est costaud. La réussite actuelle de Rony Lopes? On est content pour lui. C'est bien aussi pour l'équipe."

Waldemar Kita (président de Nantes)

"C'est agaçant. Cette équipe de Monaco ne m'a pas du tout impressionné. Je suis même déçu de leur jeu. Même s'ils sont certainement fatigués, ils ont des joueurs de qualité. On ne doit pas perdre ce match. Ils sont venus deux fois dans notre camp pour 100% de réussite."