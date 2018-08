L'ASM Football féminin à Monaco et… au-delà

L'AS Monaco Football féminin revient de loin. Voilà plus de quarante ans que les femmes portent des crampons en Principauté. Après avoir côtoyé les sommets du football féminin français dans les années quatre-vingt, puis avoir disparu des terrains jusqu'en 2000, le club monégasque s'est lancé dans un nouveau projet depuis 2014. Un projet de restructuration et de développement qui s'étendra jusqu'à la fin de la saison prochaine et qui a déjà grandement porté ses fruits. Aujourd'hui, l'AS Monaco FF, qui est complètement indépendante des professionnels, a gagné du terrain, à force d'un travail de longue haleine, mais qui en valait la peine.



De l'école de foot à la DH



Qu'est-ce qu'un club sans licencié ? La réponse est...