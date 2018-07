Jardim emmène 24 joueurs en stage dont Kamil Glik

A noter le retour des mondialistes Kamil Glik et Keita Baldé​.​ ​

Le groupe pour le stage : ​ Benaglio, Fernandez, Sy, Badiashile, Glik, Jemerson, Jorge, Pierre-Gabriel, Raggi, Serrano, Touré, Boschilia, Diop, Faivre, Grandsir, Lopes, Navarro, Pelé, Baldé, Geubbels, Ghezzal, Jovetic, Mboula, Sylla. ​

De leur côté, Kevin N'Doram et Yannis Ngakoutou sont en soins suite à une blessure musculaire à la cuisse​ et que Pietro Pellegri, Adama Traoré et Antonio Barreca sont en réathlétisation.

Adama Diakhaby est en instance de transfert vers Huddersfield (Angleterre). ​

Falcao, Joao Moutinho, Djibril Sidibé et Danijel Subasic sont toujours en vacances suite à la Coupe du monde.

