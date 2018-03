Jardim après AS Monaco-Bordeaux: "On reste ambitieux et on continue à avancer"

«C’est toujours bien de jouer le vendredi quand on gagne (rires). On a fait un gros match, avec de la qualité, le résultat final ne reflète pas l’écart entre les deux équipes. Notre première mi-temps est très consistante, même si on était à égalité au score, j’étais très confiant.

On a fait preuve de solidarité dans les derniers instants quand Bordeaux a tenté du jeu direct mais Subasic n’a pas eu beaucoup de travail. On joue très haut, alors parfois on se fait prendre en contre-attaque en début de match. Souvent, après la pause les adversaires ont moins de force pour ressortir et on fait de la gestion.

Tous les matches débutent à 0-0 mais ne se terminent seulement au coup de sifflet de l’arbitre alors quand on est mené chez nous, il ne faut jamais paniquer. Jouer avant l’OM et l’OL? On ne s’occupe pas des autres, on reste ambitieux et on continue à avancer pour remplir nos objectifs. Il reste dix matches, dix finales»