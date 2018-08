Ils encouragent l'ASM avant le choc contre l'OM

Sur le parvis du stade Louis-II, ça grouille en ce mercredi soir. Ici et là, des bambins portent fièrement la tunique de Falcao, de Glik ou du regretté Mbappé. On y croise même la mascotte Bouba prenant tranquillement la direction de la pelouse. Jour de match ? Non, pas vraiment. Open training, en réalité. Littéralement, entraînement ouvert… au public.



Pour la première fois dans l'antre asémiste, 1 300 spectateurs ont suivi les préparatifs de leur équipe, à quatre jours du choc contre l'Olympique de...