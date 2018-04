"Il faut absolument changer d'attitude": les réactions après la débâcle de l'AS Monaco contre Guingamp (1-3)

Leonardo Jardim (ent. de Monaco)

"J’espérais une réaction après le 7-1. J’ai défendu l’équipe au Parc des Princes mais ce soir (samedi), c’est difficile. Je ne vais pas garder le même discours car on a manqué d’engagement, d’attitude dans les duels, dans la bataille, on a perdu tous nos duels. Ce n’est pas une bonne mentalité, le football est un sport de contact, ou il faut rester agressif. On a laissé Guingamp faire ce qu’il voulait en première mi-temps, on n'a jamais eu la balle... A la pause, j’ai dit à mes joueurs que s’il voulaient garder la deuxième place, il fallait monter plus, montrer que l’on a faim. Faim de victoire, de duels, d'envie. Etre joueur de Monaco ne suffit pas pour gagner des matches, il faut montrer plus. Oui, je suis inquiet (pour la deuxième place) par ce manque d’appétit actuel, par notre situation. Nous sommes habitués à montrer un autre visage, on est trop relax alors qu’on a un gros objectif. On a plus qu’un seul point d'avance, il faut absolument changer d’attitude. Chacun doit prendre ses responsabilités. On a donné beaucoup de choses à tous nos joueurs, c’est Monaco qui paie les salaires, les joueurs doivent prendre conscience de ça. Il faut rester concentré et ne pas lacher mentalement et penser à autre chose."

Rony Lopes (milieu de l'ASM)

"C'était compliqué comme match. Il n'y a rien à dire, comme c'était déjà le cas après le PSG. Il reste 4 journées, il fait bien terminer, ne pas avoir peur car on est encore devant au classement. Il faut s'accrocher, on est capable de le faire, de retrouver cette agressivité qui nous manque en ce moment, il faut changer ça".

Almamy Touré (Défenseur de Monaco)

"Les supporters ont raison d'être en colère. On a entendu leur message, on doit corriger ça rapidement et battre Amiens".

Seydou Sy (gardien de l'ASM)

"C'était un match très bizarre, on n'est pas bien rentré dedans, on s'est vote retrouvé à dix puis mène au score. En ce moment, on cogite, moralement on n'est pas très bien et on commence à sentir la fin de saison dans les jambes... La semaine va être longue jusqu'à Amiens mais il faut vite renouer avec la victoire".