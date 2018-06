Hugo Lloris: "Tout le monde était au service de l'équipe"

Que retenez-vous de cette victoire contre le Pérou?

C’était un match d’un niveau supérieur face à une équipe du Pérou qui a été agressive, comme on s’y attendait. Je crois qu’on a été très bon dans les duels et les deuxièmes ballons. Nous sommes restés calmes et lucides dans les moments clés du match. On aurait pu faire un peu mieux dans l’utilisation du ballon notamment en deuxième période où il y avait beaucoup d’espace pour marquer ce deuxième but et se mettre à l’abri. Mais dans l’ensemble c’est une très bonne prestation collective avec pas mal de discipline et c’est ce que l’on recherchait.

Qu’est-ce qui a changé par rapport au match face à l’Australie?

Tout le monde était au service de l’équipe. On a gardé le focus du début à la fin même si ce n’était pas évident car le Pérou a poussé jusqu’à la fin. On avait l’impression de jouer à l’extérieur, en Amérique du Sud. Cette ambiance fantastique était plutôt sympa. Je trouve qu’on a montré un visage conquérant même si tout n’est pas parfait.

Étiez-vous mieux équilibrés dans ce système de jeu?

Oui, nous étions plus disciplinés. Dans le couloir droit, Kylian (Mbappé) a fait un super match que ce soit défensivement ou offensivement. Ce n’était pas évident pour lui d’être reconverti en milieu droit. Ça demande beaucoup plus de concentration pour lui mais aujourd’hui il a été au service de l’équipe. Il faut féliciter tout le monde, l’état d’esprit était remarquable. C’est bien pour la suite. Chacun a répondu présent dans les moments importants, c’est la force d’une équipe.

Votre arrêt en première mi-temps face à Guerrero est encore primordial...

Tout va très vite. Il frappe en force, ça peut passer entre mes jambes, mais je les ferme assez vite. C'est un arrêt qui permet de rester à 0-0. On marque juste après. Tout le monde a répondu présent à des moments opportuns.

L’équipe de France a souffert en seconde période...

On était dans la maîtrise. Notre ressenti, c’était de les laisser venir pour pouvoir les contrer. Le Pérou était obligé de se découvrir. Oui ils ont eu la possession mais dans l’utilisation il leur a manqué quelque chose. Ils n’ont pas beaucoup d’occasions non plus.

Quel regard portez-vous sur la prestation de Kanté?

N’Golo est un leader à sa manière. Il est tellement précieux dans la récupération et utilisation du ballon. Sa position a son importance dans notre collectif. C’est lui qui tient assez souvent l’équilibre. C’est un élément important.