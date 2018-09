Grégoire Margotton se confie avant ASM-OM

« J'ai fait plusieurs Monaco-Marseille et c'est des souvenirs très particuliers. Il y a toujours beaucoup de Marseillais qui viennent à Monaco et arrivent même la veille parfois. Les Monégasques ont un peu cette impression de ne plus être chez eux et c'est une atmosphère très spéciale. »



Après un été à commenter les exploits des Bleus en Russie, Grégoire Margotton reprend le micro, ce matin au stade Louis-II de Monaco, pour la rentrée de Téléfoot (TF1).



En plateau, Didier Deschamps qui, pour sa première télé depuis la victoire de l'équipe de France, sera amené à commenter la liste des Bleus pour affronter l'Allemagne (6 septembre), mais surtout à revenir sur le Mondial. Une compétition qui a gommé le goût d'inachevé de...