Golovin débarque à Monaco

Le transfert du meneur de jeu de l'équipe nationale (22 ans, 21 sélections, 3 buts) est évalué à 30 millions d'euros hors bonus. Auteur d'une brillante Coupe du monde, le milieu offensif était courtisé par Chelsea et la Juventus mais a préféré le challenge monégasque pour sa première expérience à l'étranger.

"Monaco offre des conditions plus favorables et un projet sportif plus compréhensibles pour le joueur" a ajouté le vice-président Vadim Vasilyev interrogé par le médias russes sport-express.ru.

Un trident au milieu qui promet

"Chelsea est un top club mais la concurrence au milieu de terrain est dense. Alekandr sera l'un des tous meilleurs joueurs du monde mais il a besoin d'un petit peu de temps avant de prétendre aux grands clubs, Monaco est un tremplin parfait pour lui".

Avec Ahoulou et Tielemans, Golovin pourrait former un formidable trident dans l'entrejeu de l'ASM. C'est surtout le premier joueur russe à débarquer sur le Rocher depuis la reprise du club par Dmitry Rybolovlev en janvier 2012.