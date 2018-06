France-Pérou: les notes des joueurs français

En offrant la victoire aux Bleus 1-0 et la qualification pour les huitièmes de finale ce jeudi, Mbappé est devenu le plus jeune buteur français sur la scène internationale (Coupe du monde et Euro)

Lloris (7): pour sa 100e sélection, il a changé le cours du match en effectuant un arrêt miraculeux devant sa ligne suite à une frappe de près de Guerrero (31’). Il avait fait le coup, déjà, contre l’Australie. Sauvé par sa transversale en seconde période sur une tentative venue d’ailleurs d’Aquino (50’) et présent sur sa ligne suite à un coup franc de Guerrero (88’). Pavard (4): dans le dur, il a perdu pas mal de ballons et s’est fait parfois aspirer. Techniquement, il a eu beaucoup de mal... Varane (7): il a failli ouvrir le score en reprenant, au premier poteau, un corner de Griezmann...

