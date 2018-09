"Déçu", "résigné", "préoccupé": les supporters de l'AS Monaco confient leur mécontentement

Leonardo Jardim connaît bien son boulot et sait que les fans de l’ASM vivent plutôt mal le début de saison de leur club. "Les supporters ne sont pas contents. C’est normal. Et ici, ils sont gentils. On ne joue pas devant 50.000 spectateurs, il n’y a pas 300 personnes au centre d’entraînement pour casser les voitures...", a déclaré le coach portugais.

"Le retour sur terre est violent"

Pour autant, les fans de l’ASM s’inquiètent. "Par rapport à la saison 2017, le retour sur terre est violent,...